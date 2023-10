La separazione delle carriere dei Magistrati, un convegno del Club Lions Castel del Monte

Il Lions Club Castel del Monte nella persona del Presidente Avv. Rocco Guidone è lieto di invitare Amici Lions e graditi Ospiti al convegno che si terrà oggi presso la Biblioteca storica del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani.Il tema affrontato è "La separazione delle carriere dei Magistrati", argomento importante e sempre attuale nel dibattito politico e istituzionale in Italia .Sarà un'occasione utile e interessante, per gli addetti ai lavori e per i cittadini interessati all'argomento, per ascoltare pareri diversi sull'argomento e per approfondire le diverse ragioni dei relatori.Interverranno:- Dott. Gaetano CATALANI, Giudice del Tribunale di Matera- Avv. Francesco LOGRIECO, Presidente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani.Modererà :- Avv. Domenico MONTERISI.La partecipazione è libera e gratuita fino ad esaurimento dei posti.