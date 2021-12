Oggi, alle 18.00, presso l'Istituto Professionale per i Servizi Enogastronomici e di Ospitalità Alberghiera "Luciano Tandoi", si terrà l'evento: "L'istituto Professionale L. Tandoi tra inclusione, integrazione ed innovazione" durante il quale sarà inaugurato un caffè letterario allestito con il contributo del Lions Club Castel Del Monte Host.L'Istituto d'Istruzione Superiore "Oriani-Tandoi" di Corato è da sempre riconosciuto come una eccellenza nella formazione culturale e professionale dei nostri ragazzi.Il caffè letterario potrà essere uno strumento inclusivo per favorire la diffusione della cultura consentendo la sperimentazione di strumenti didattici innovativi anche, eventualmente, coinvolgendo gli studenti del Liceo Classico "A. Oriani", e consentirà la formazione specifica, per gli studenti dell'Istituto Professionale ad indirizzo enogastronomico e di ospitalità alberghiera che potranno applicare praticamente le tecniche studiate in aula.