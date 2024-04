La giornata del Lions Day domenica in piazza

Il Lions Club Castel Del Monte Host organizza domenica 14 aprile 2024. nei pressi della Chiesa Matrice, il LIONS DAY.Il Lions Day è la giornata in cui tutti i Lions Club d'Italia "scendono in piazza" per far conoscere le attività, i service, i programmi, le finalità di Lions Clubs International.Il Lions Club Castel Del Monte Host ha organizzato "screening" gratuiti del diabete e dell'udito.Illustreranno i service in cui i Lions sono impegnati come ad esempio "Viva Sofia" che riguarda la formazione sulle tecniche di disostruzione pediatrica, il "Progetto Martina" che riguarda la formazione sulla prevenzione dei tumori, i progetti della Fondazione LCIF e tutti gli altri service quali, ad esempio, lo "Zaino Sospeso" e la "Sicurezza Stradale" e gli scambi internazionali giovanili.Durante la giornata, inoltre saranno inoltre raccolti gli occhiali usati che i Lions puliscono, riparano e classificano a seconda della gradazione per poi distribuirli nei paesi in via di sviluppo.I lions, infatti, sono considerati "cavalieri della cecità per il loro impegno nella lotta contro la cecità che l'Organizzazione Mondiale della Sanità stima che raddoppierà nei prossimi venticinque anni."Insieme possiamo migliorare le nostre Comunità" è la frase con cui la presidente Daniela Mattia invita i coratini ad unirsi a tutti i soci del Lions Club Castel del Monte Host Domenica 14 Aprile 2024 per conoscere direttamente il mondo del servizio e contribuire attivamente donando i propri occhiali usati.