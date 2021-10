Le società Benefit, fare business senza dimenticare il “prossimo”

Il Lions Club Castel del Monte Host, con la partecipazione della Associazione Imprenditori Coratini, ha organizzato nella serata di venerdì 29 ottobre, con inizio alle 19,15, un convengo dal titolo "Le società Benefit: natura, vantaggi, sviluppo, sostenibilità e sguardo al PNRR", presso l'Appia Antica Restaurant a Corato.L'argomento, di sicuro interesse per chiunque operi nel mondo economico e dell'impresa o tenga a cuore le sorti del mondo in cui viviamo, rientra tra le linee principali che il L.C. Castel del Monte Host intende approfondire nel corso di questo anno sociale.Prima fra tutte l'attenzione all'evoluzione e allo sviluppo sostenibilità delle nostre comunità, in rapporto con il più ampio ambiente in cui tutti noi viviamo.Le società Benefit, infatti, uniscono il normale perseguimento dello scopo di lucro, tipico di ogni impresa privata, con l'attenzione e l'impegno a perseguire uno o più finalità legate al beneficio sociale per tutta la comunità in ambito di ambiente, sostenibilità, inclusione, istruzione e altri aspetti legati agli obiettivi della Agenda 2030 dell'ONU.L'impegno della società viene premiato da una serie di benefici cui può la stessa può accedere.Relatrice della serata sarà Daniela Caterino, professore ordinario di diritto commerciale presso l'Università di Bari.Il suo intervento sarà preceduto dai saluti di Francesco Leone, presidente del Lions Club Castel del Monte Host e di Francesco Squeo, presidente della Associazione Imprenditori Coratini.Seguirà un momento di dibattito e di confronto con gli ospiti e i partecipanti alla serata.Il convegno è gratuito e aperto ai soci del Lions Club e a chi voglia parteciparvi; seguirà cena per i soci del Club e per gli ospiti, su prenotazione.Per l'accesso è obbligatorio esibire il proprio green pass.Ogni informazione sull'evento e sulla cena potrà essere richiesta alla mail lc.casteldelmontehost@gmail.com o al numero 3484726017.