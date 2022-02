Lions Club al fianco dell'AVIS Corato per la sensibilizzare i giovani a donare sangue

informare i giovani sulle modalità di lotta ai tumori, sulla possibilità di evitarne alcuni, sulla opportunità della diagnosi tempestiva e sulla necessità di impegnarsi in prima persona;

dare tranquillità, infatti sapere come affrontare una malattia, sapere che ci si può difendere e che si può vincere, permette di vivere con maggiore serenità.

In un giornata dedicata al servizio, il Lions Club Castel del Monte Host ha supportato l'AVIS di Corato in una mattinata dedicata alla raccolta del sangue e ha ripreso, dopo la pausa forzata dovuta alla pandemia, l'attività di formazione dei giovani sulla prevenzione dei tumori con il progetto Martina presso il Liceo Classico A. Oriani.La raccolta sangue, per questa occasione, è stata fatta dalle 8.30 alle 12.00 con l'ausilio dell'autoemoteca dell'ASL BAT gestita dal personale del centro trasfusionale di Andria, raccogliendo 35 sacche di sangue a fronte di 39 prenotazioni. La posizione dell'autoemoteca nel centro cittadino ha consentito anche di fare attività di sensibilizzazione sull'importanza della donazione del sangue.Il progetto Martina, invece, ha due obiettivi principali: