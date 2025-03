La storia dell'acqua attraverso un viaggio nel tempo

Powered by

Una passeggiata di carattere storico-artistico con l'obiettivo di far conoscere i protagonisti, i luoghi e le testimonianze del nostro passato legate all'elemento acqua, intervallata dalla lettura di testi, documenti storici e riflessioni di carattere urbanistico e architettonico.Il percorso prenderà in considerazione il monumento e la figura di Matteo Renato Imbriani,Piazza di Vagno, evidenziandone le caratteristiche architettoniche di piazza "artificiale",la Montagnola, di cui peraltro ricorre, nella data prescelta, il 100esimo anniversario dell'inaugurazione.Motivo conduttore sarà la parola "acqua", declinata in tre diverse sfaccettature.Acqua, bene indispensabile.L'acqua a Corato dopo le lunghe battaglie di Matteo Renato Imbriani.Acqua, forza distruttivaPiazza di Vagno.Acqua, oltre l'ornamento.Il contesto urbanistico: piazza Vittorio Emanuele.L'acqua utilizzata a scopo ornamentale: la MontagnolaIl senso della memoria dei luoghi.L'incontro è organizzato da Amici dei Musei Corato aps con il patrocinio morale del Comune di Corato.Lunedi 24 marzo 2025 - ore 17.30.Partenza da Piazza Plebiscito nei pressi della statua di Matteo Renato Imbriani