Nell'ambito del progetto "Le Vie dell'Acqua", ideato dall'associazione di promozione sociale Amici dei Musei in occasione del centenario del disastro idrogeologico che colpì Corato nel 1922 e nella giornata in cui ricorre l'anniversario dell'apertura al pubblico della biblioteca comunale intitolata alla memoria del personaggio politico, martedì 20 settembre si terrà l'eventoL'incontro è in programma alle ore 18 nella Sala verde di Palazzo di città. La dottoressapresenterà i fondi documentari conservati nella biblioteca comunale di Corato (aperta nel 1905) e nella biblioteca nazionale di Napoli. Testimonianze storiche di legami, pensieri e memorie, le carte e i libri appartenenti alla famiglia Imbriani-Poerio cristallizzano il clima intellettuale tra la fine del XIX e gliinizi del XX secolo in cui il deputato Matteo Renato Imbriani fu animatore della battagliaSi approfondirà, inoltre, il rapporto tra Imbriani e la famiglia Bucci al fine di ricostruire il contesto culturale, sociale, politico ed anche familiare nel quale si colloca la donazione Imbriani-Poerio per la costituzione del nucleo fondativo della biblioteca comunale di Corato.Il progetto è promosso in collaborazione con il Centro Sub Corato Apsets e Sigea Puglia, con il sostegno del Comune di Corato e della Fondazione Cannillo, e il patrocinio dall'Ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia e di Acquedotto Pugliese.