Ladri d'auto messi in fuga dai vigilanti della Vigilanza Giurata

Una notte particolarmente movimentata quella trascorsa nelle campagne di Andria per i ladri d'auto, che in due distinti episodi, hanno dovuto lasciare le ambite prede e darsi alla fuga grazie all'intervento risolutorio delle guardie giurate particolari della Vigilanza Giurata. Il primo episodio è avvenuto lungo la strada che da Andria porta a Castel del Monte: le guardie della "Vigilanza Giurata" impegnate in uno dei consueti giri di controllo delle proprietà dei loro utenti, hanno colto in flagranza quattro malviventi intenti a cannibalizzare due autovetture. I malviventi all'arrivo della pattuglia della vigilanza, vistisi scoperti, si sono dati alla fuga abbandonando sul posto anche il furgone col quale avevano raggiunto la zona rurale. Sia le due autovetture che il furgone utilizzato dai predoni sono risultati rubati a Corato. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del nucleo radiomobile della Compagnia di Andria.Ma la "notte brava" dei predoni è proseguita con un altro incontro ravvicinato, anche questo con le pattuglie della "Vigilanza Giurata". Ad esser intercettati questa volta è stata una squadra di malviventi che con un proprio mezzo, trainavano una Volvo appena rubata a Terlizzi. I predoni, anche in questo caso vistisi intercettati dalle guardie giurate particolari, hanno pensato bene di sganciare la Volvo rubata, dileguandosi in fretta e furia a bordo di una Audi scura. In quest'occasione, sul posto è intervenuta una Volante della Questura di Andria per i provvedimenti di rito.