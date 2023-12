Avevano rubato auto a Corato: arrestati due cerignolani

Due individui, entrambi residenti a Cerignola (Foggia), di 40 e 22 anni, sono stati appena arrestati e incarcerati a seguito delle accuse di essere i responsabili di due furti d'auto avvenuti a Corato, nella provincia di Bari, durante la notte del 3 aprile scorso. Il primo individuo, già noto alle autorità per reati contro il patrimonio, è stato accompagnato dal secondo, che non aveva precedenti penali.Le indagini sono partite in seguito alla denuncia dei legittimi proprietari delle vetture rubate. Nel primo caso, l'auto sottratta è stata abbandonata poco dopo e successivamente restituita al proprietario. La seconda vettura è stata ritrovata "completamente cannibalizzata", come descritto dalla polizia che ha eseguito gli arresti, sul territorio di Cerignola.Gli agenti hanno ricostruito l'intero susseguirsi dei furti analizzando le riprese delle telecamere di sorveglianza della città. Le immagini mostrano chiaramente i due individui mentre perlustrano le vie di Corato alla ricerca di veicoli "bersaglio", effettuano il furto (aprendo le portiere con un grimaldello e manomettendo l'impianto di accensione sotto lo sterzo) e infine fuggono in direzione di Cerignola. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emanata dal giudice istruttore di Trani, è stata richiesta dalla Procura.