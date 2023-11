Tentativo di furto in via Bagnatoio

I Metronotte sventano l'ennesimo furto di auto in città

Ennesimo tentativo di furto di auto. Questa volta nel mirino dei balordi una Ford Ecosport parcheggiata su via Bagnatoio.Era circa l'1 della notte appena trascorsa e l'auto era già pronta per essere "spinta". Finestrino infranto e bloccasterzo danneggiato, ma qualcosa è andato storto e ai malviventi non è rimasto che abbandonare il loro intento e darsi alla fuga.Sul posto è intervenuta una volante del locale Commissariato di Polizia.