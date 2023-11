Ritrovate carcasse di auto rubate

La triste piaga dei furti d'auto continua a falcidiare il territorio .Ne sanno qualcosa le Guardie Campestri di Corato che in mattinata in contrada Colonnella hanno rinvenuto delle carcasse di auto rubate e quasi completamente smontate.Nella certosina attività di controllo del territorio, le Guardie Campestri preposte al controllo dei terreni e dei raccolti, rinvengono anche le auto sottratte per furto o quello che ne rimane delle stesse.Sul posto la Polizia Locale per cercare di risalire ai legittimi e purtroppo sfortunati proprietarii delle auto cannibalizzate dai ladri.