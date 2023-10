Ford Ecosport rubata e cannibalizzata a Corato: ignoti i quattro autori del furto

L'episodio nella notte tra domenica e lunedì in Via Villafranca

Non c'è ormai notte, purtroppo, che un furto o un incendio d'auto, non disturbi il sonno della città di Corato. E la notte tra domenica e lunedì non è stata da meno.Attorno all'1:30, quattro malviventi dall'identità ignota, hanno rubato una Ford Ecosport parcheggiata in Via Villafranca, facendo immediatamente perdere le loro tracce.Nella serata di ieri poi il triste quanto scontato epilogo: l'auto, o quanto ne restava, è stata ritrovata nelle campagne, cannibalizzata e distrutta. Resta aperta la denuncia contro ignoti sporta dal proprietario del mezzo.