Le attività della Caritas di Corato in occasione delle feste natalizie

È stato diffuso il calendario delle attività organizzate nel periodo natalizio da ciascuna delle sezioni cittadine della Caritas Diocesana di Trani-Barletta-Bisceglie, che comprende anche le città di Corato, Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia e Treinitapoli. In alcuni casi gli eventi sono in corso o si sono già conclusi.- Raccolta di doni per i bambini della città, in collaborazione con Comune di Corato, Croce Rossa e Centro Aperto Diamoci una mano.- Raccolta presso scuole, parrocchie ed attività commerciali. Preparazione presso i locali della nostra sede cittadina e distribuzione il 6 gennaio.- Concerto di beneficenza destinato agli studenti all'istituto "Federico II" (Istituto d'arte) a cura del gruppo "The Monarchs". Il ricavato sarà destinato alle attività della Caritas cittadina.- Swap Party: raccolta 12 e 14 dicembre, scambio 15 e 16 dicembre- 20 dicembre: cena natalizia di solidarietà nella parrocchia Maria Santissima Incoronata. Preparazione del cibo e servizio a cura dell'Istituto alberghiero "Oriani-Tandoi" di Corato.