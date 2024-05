Servizio abbigliamento offerto da Caritas per la comunita’ cittadina

La Caritas cittadina di Corato, ormai da diverso tempo, offre un servizio di distribuzione di capi abbigliamento (nuovi e in ottimo stato), scarpe, biancheria (coperte, lenzuola, tovaglie etc.), borse e valige destinato a chi si trova in varie situazioni di difficoltà. I capi, donati in modo totalmente gratuito, vengono attentamente selezionati dai volontari Caritas affinché il servizio offerto sia di qualità ed orientato ai valori della condivisione, più che dello scarto.Chiunque fosse interessato a ricevere in dono vestiti e biancheria può recarsi il giovedì dalle 10,00 alle 12,00 e dalle 17.00 alle 19.00 presso la sede della Caritas cittadina, accedendo dal cancello di via Silvestri n. 15 (strada che costeggia la parrocchia San Francesco e l'Istituto Professionale "Tandoi").Coloro che invece fossero interessati a donare i suddetti indumenti (privati ed attività commerciali) possono consegnarli, sempre presso la sede della Caritas cittadina, ogni mercoledì dalle 17.00 alle 19.00. Si raccomanda una fattiva collaborazione da parte dei donatori, invitandoli a consegnare vestiti idonei alla stagione dell'anno, lavati ed in ottimo stato, a rispettare giorno ed orari di consegna ed a non lasciare nulla all'esterno dei locali della Caritas; sacchetti abbandonati per strada non sono infatti in linea con lo spirito del dono e della condivisione in cui crediamo e che cerchiamo di diffondere.La Caritas Cittadina di Corato ringrazia anticipatamente tutti coloro che vorranno contribuire a questa iniziativa solidale.