Caritas, fino a luglio sarà possibile donare indumenti e giochi, dalle 18:00 alle 20:00

Appuntamento fisso per la Caritas di Corato: per i mesi di maggio, giugno e luglio la sede cittadina della Caritas (via Sonnino 11, nel piazzale alle spalle dell'Istituto Professionale "Tandoi") sarà aperta ogni mercoledì dalle 18 alle 20 per raccogliere indumenti e beni di prima necessità da donare alle famiglie coratine in situazione di fragilità socio-economica.Dopo le limitazioni dovute alla pandemia, già da qualche mese è ripartita la raccolta (e successiva distribuzione) di indumenti nuovi ed usati; tale iniziativa non solo promuove i valori della solidarietà, ma si propone anche di perseguire quelli del riuso e della sostenibilità ambientale.Per questioni di igiene e nel rispetto di coloro che riceveranno gli indumenti, si è stilato un regolamento per far sì che i capi giungano nelle condizioni ideali per essere subito distribuiti. Cerchiamo infatti di perseguire la strada del dono e della condivisione, non dell'elemosina.Si è pensato, inoltre, di seguire la stagionalità degli indumenti: nei prossimi mesi verranno raccolti indumenti primaverili ed estivi mentre, a partire da settembre, si accetteranno capi autunnali e primaverili.Sarà possibile donare anche giochi (anch'essi in ottimo stato) ed alimenti affinché il tutto possa essere donato agli oltre 400 nuclei familiari che la nostra rete di Caritas parrocchiali accompagna quotidianamente.Con l'augurio che i nostri generosissimi concittadini partecipino entusiasticamente a tale iniziativa, saremo lieti di accogliervi in sede anche per scambiare idee, progetti e qualsivoglia forma di sostegno al nostro operato.