Le emozioni in un cortometraggio, ecco il lavoro degli ospiti della Fondazione Epasss

Un cortometraggio che parla di speranza e fa sorridere il cuore, quello creato dalle comunità di Barletta e Corato della Fondazione E.P.A.S.S.S., che da più di quarant'anni si occupa del settore sanitario e in particolar modo quello della riabilitazione e integrazione sociale di persone affette da sofferenza mentale.Con semplici strumenti e tanto entusiasmo, gli ospiti hanno creato il loro primo cortometraggio che arriva dritto al cuore.Partecipare ad un concorso a livello nazionale "Menti in corto", ideato dalla CTA Calatafimi, ha permesso di elaborare tutte le emozioni emerse in questo burrascoso momento che ci accomuna causa pandemia e di riflettere su momenti di routine che adesso sono vietati, come bere al bar un caffè con un amico e fare una passeggiata in libertà, senza la paura del contagio.La pandemia non ha fermato i portatori di entusiasmo che hanno continuamente lavorato dietro le quinte per realizzare tutto questo, come dice G.F. : " il sole splende anche con il covid" ed è questo che desideriamo farvi arrivare"