Le Guardie Ambientali Corato salvano due leprotti nelle campagne di Terlizzi

Teneri alla vista ed un po' infreddoliti.Sono stati ritrovati così due leprotti selvatici, sabato 13 marzo, nelle campagne di Terlizzi. I due cuccioli probabilmente avevano perso la mamma ed immediata è scattata la corsa per portarli al sicuro. I due piccolini sono quindi stati affidati in custodia alle Guardie Ambientali d'Italia del gruppo di Corato, che hanno prontamente provveduto a portarli al Centro Recupero Fauna di Bitetto che si occuperà di loro.Due vite sostanzialmente salvate grazie ad una segnalazione ed all'operato delle Guardie Ambientali coratine, molto attive anche nell'agro di Ruvo di Puglia e Terlizzi.La lepre comune o europea (Lepus europaeus) è un mammifero lagomorfo che appartiene alla famiglia dei Leporidi ed è diffusissimo in Europa ed in Asia. Ha una lunghezza che varia da 40 a 70 cm e gli esemplari adulti possono arrivare a pesare anche 5 kg. Talvolta viene erroneamente confuso con i conigli selvatici (con cui condividono incisivi di grosse dimensioni), sebbene la sua forma sia più slanciata, con arti posteriori nettamente più lunghi rispetto a quelli anteriori che ne fanno un abile corridore e saltatore (raggiunge i 2,5 metri in altezza ed i 60km/h in velocità). La colorazione è fulva, come si vede nella foto dei due esemplari cuccioli che vi proponiamo, e può andare dal giallo-bruno sul dorso al grigio-biancastro nella parte del ventre.