Ogni libro è una creatura viva: torna a Corato "Il Maggio dei Libri"

Ritorna il Maggio dei Libri. Il tema di quest'anno è:Come il Cantico delle Creature di Francesco d'Assisi, che riconosce in ogni elemento del creato un fratello e una sorella, anche i libri sono creature vive: ci accompagnano in ogni fase della nostra vita, insegnandoci a riconoscere e valorizzare con gratitudine ciò che abbiamo, a vivere in armonia con gli altri e con la terra che ci ospita. Come gli animali e le piante, anche i libri respirano e parlano: ciascuno porta un messaggio, un insegnamento, un canto che attende di essere accolto.Per questa occasione il Presidio del Libro di Corato, Amici dei Musei – Corato, l'Arciconfraternita Sacro Monte di Pietà propongono:Si trarrà spunto, attraverso lo studio di Luisella Mascoli, dalle pagine di "San Francesco" di Alessandro Barbero, ed. Laterza 2025, per ricostruire la dimensione autentica e umana di Francesco, oltre la leggenda.Si darà inoltre spazio all'ascolto del Cantico delle Creature, letto in lingue diverse dagli alunni del corso di Italiano per Stranieri, per immergersi poi, grazie ad Amici dei Musei - Corato nella visione delle lunette rappresentanti "Storie di san Francesco" presenti negli ambienti del complesso dei Cappuccini. Un percorso variegato che, partendo da una creatura viva quale è un libro, ci consentirà di constatare la grande portata culturale di Francesco.