Chiesa dei Cappuccini
Chiesa dei Cappuccini
Eventi

Ogni libro è una creatura viva: torna a Corato "Il Maggio dei Libri"

L'iniziativa prende il via domani alle ore 19 presso la Chiesa dei Cappuccini

Corato - mercoledì 6 maggio 2026
Ritorna il Maggio dei Libri. Il tema di quest'anno è: Ogni libro è una creatura viva. Come il Cantico delle Creature di Francesco d'Assisi, che riconosce in ogni elemento del creato un fratello e una sorella, anche i libri sono creature vive: ci accompagnano in ogni fase della nostra vita, insegnandoci a riconoscere e valorizzare con gratitudine ciò che abbiamo, a vivere in armonia con gli altri e con la terra che ci ospita. Come gli animali e le piante, anche i libri respirano e parlano: ciascuno porta un messaggio, un insegnamento, un canto che attende di essere accolto.

Per questa occasione il Presidio del Libro di Corato, Amici dei Musei – Corato, l'Arciconfraternita Sacro Monte di Pietà propongono:

Francesco secondo Barbero.
Letture dalle pagine del libro di Alessandro Barbero
Ascolto del Cantico delle Creature in più lingue a cura degli studenti del Corso di Italiano per Stranieri
Visite guidate alle Storie di san Francesco nella chiesa dei Cappuccini

Si trarrà spunto, attraverso lo studio di Luisella Mascoli, dalle pagine di "San Francesco" di Alessandro Barbero, ed. Laterza 2025, per ricostruire la dimensione autentica e umana di Francesco, oltre la leggenda.

Si darà inoltre spazio all'ascolto del Cantico delle Creature, letto in lingue diverse dagli alunni del corso di Italiano per Stranieri, per immergersi poi, grazie ad Amici dei Musei - Corato nella visione delle lunette rappresentanti "Storie di san Francesco" presenti negli ambienti del complesso dei Cappuccini. Un percorso variegato che, partendo da una creatura viva quale è un libro, ci consentirà di constatare la grande portata culturale di Francesco.

L'iniziativa si terrà domani, giovedì 7 maggio, alle ore 19.00 presso la chiesa dei Cappuccini a Corato.
Elezioni Amministrative 2026
Candidati Sindaco
Candidati Consigliere
  • Libri
Blitz contro i clan prima della festa di San Nicola. TUTTI I NOMI
5 maggio 2026 Blitz contro i clan prima della festa di San Nicola. TUTTI I NOMI
Monitoraggio qualità dell’aria a Corato: installata la prima stazione mobile nell'Istituto "Cesare Battisti "
5 maggio 2026 Monitoraggio qualità dell’aria a Corato: installata la prima stazione mobile nell'Istituto "Cesare Battisti"
Altri contenuti a tema
“Il Sud ha vinto”: a Corato l’ultima tappa del tour tra imprese e storie di successo pugliesi Cultura “Il Sud ha vinto”: a Corato l’ultima tappa del tour tra imprese e storie di successo pugliesi In programma domani 30 aprile
"Corato si racconta": un volto inedito della città tra radici, devozione e tradizioni dimenticate "Corato si racconta": un volto inedito della città tra radici, devozione e tradizioni dimenticate Domani 21 aprile la presentazione di nuove pubblicazioni editoriali sul patrimonio storico coratino
Giornata mondiale del libro, a Corato un incontro su Ettore Carafa e la Rivoluzione del 1799 Giornata mondiale del libro, a Corato un incontro su Ettore Carafa e la Rivoluzione del 1799 In programma domani 23 aprile
A Corato la presentazione del nuovo libro di Barbara Nappini Cultura A Corato la presentazione del nuovo libro di Barbara Nappini In programma mercoledì 22 aprile a Palazzo Gioia
Corato rinnova il Patto per la Lettura: tre anni per rafforzare la rete culturale della città Attualità Corato rinnova il Patto per la Lettura: tre anni per rafforzare la rete culturale della città Al via le adesioni dall’11 al 22 marzo
Sigfrido Ranucci presenta ad Andria “Il ritorno della casta” Attualità Sigfrido Ranucci presenta ad Andria “Il ritorno della casta” Oggi l'appuntamento promosso da Libera Puglia
Michela Marzano torna alle Vecchie Segherie Mastrototaro Speciale Michela Marzano torna alle Vecchie Segherie Mastrototaro Il 21 ottobre la scrittrice presenta “Qualcosa che brilla”
Le Vecchie Segherie Mastrototaro accolgono Roberta Recchia Speciale Le Vecchie Segherie Mastrototaro accolgono Roberta Recchia Il 17 ottobre l’autrice sarà a Bisceglie con “Io che ti ho voluto così bene”
“Dai equilibrio al tuo respiro”: circa 400 studenti coinvolti nella prevenzione
5 maggio 2026 “Dai equilibrio al tuo respiro”: circa 400 studenti coinvolti nella prevenzione
Corato, riqualificazione dell'aiuola dedicata al popolo venezuelano: presentato il progetto
5 maggio 2026 Corato, riqualificazione dell'aiuola dedicata al popolo venezuelano: presentato il progetto
Corrado De Benedettis Sindaco: la coalizione si presenta alla città
5 maggio 2026 Corrado De Benedettis Sindaco: la coalizione si presenta alla città
19enne arrestato per tentata rapina, il Riesame annulla l'ordinanza
5 maggio 2026 19enne arrestato per tentata rapina, il Riesame annulla l'ordinanza
Svolta sugli omicidi di Lello Capriati e Filippo Scavo: fermato un coratino
5 maggio 2026 Svolta sugli omicidi di Lello Capriati e Filippo Scavo: fermato un coratino
“Di Zona in Zona”: Pietro Zona tra le strade di Corato per ascoltare e costruire il cambiamento
4 maggio 2026 “Di Zona in Zona”: Pietro Zona tra le strade di Corato per ascoltare e costruire il cambiamento
Primo dibattito tra i candidati sindaco di Corato. AIC: «Nessuna scorciatoia, nessuna risposta comoda»
4 maggio 2026 Primo dibattito tra i candidati sindaco di Corato. AIC: «Nessuna scorciatoia, nessuna risposta comoda»
Corato, sarà ancora Promozione: i neroverdi conquistano la salvezza battendo l’Atletico Gargano
4 maggio 2026 Corato, sarà ancora Promozione: i neroverdi conquistano la salvezza battendo l’Atletico Gargano
© 2016-2026 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.