Le proposte di "Cambiamo" per dehors e suolo pubblico

Dato il miglioramento dei dati epidemiologici che hanno consentito il passaggio della Puglia in zona gialla, tornano i dehors.Cambiamo con Toti, chiede all'amministrazione comunale di organizzare al meglio le condizioni di esercizio all'esterno delle attività dei numerosi operatori costretti alla chiusura in questi mesi difficili.Seppur nel pieno rispetto delle misure di prevenzione che la pandemia ancora in corso ci costringe a rispettare, è necessario ridare ossigeno e nuova speranza alle attività commerciali e agli ambulanti della città che si ritrovano in una condizione di precarietà diventata ormai insostenibile.Siamo al fianco di ognuno di loro e per questo la priorità è ripartire, ma in massima sicurezza.Cambiamo con Toti chiede all'amministrazione le seguenti misure di sostegno:• l'esonero dal pagamento dell'occupazione di suolo pubblico per le imprese di pubblico esercizio titolari di concessioni o autorizzazioni;• la possibilità di utilizzare una procedura snella per le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico, per assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza Covid.