Carulli cede il testimone a Leone: passaggio di consegne alla guida del Lions Club

Nella serata di Venerdì 25 giugno, presso Villa Bianca Ricevimenti a Corato, si è tenuta la 43^ Charter Night del Lions Club Castel Monte Host a celebrare la fondazione del Club, avvenuta oltre 40 anni fa, e a suggellare il passaggio di consegne tra il Presidente uscente Sebastiano Carulli di Spinazzola e il nuovo Presidente Francesco Leone di Corato per l'anno sociale 2021 -2022 in partenza del primo luglio. Nell'occasione, si è anche "completato" il passaggio di consegne tra il Past President Raffaele Ribatti di Andria e il Presidente Carulli, che non si è potuta tenere in presenza a settembre scorso, causa restrizioni legate alla pandemia.Il Past President Ribatti ha velocemente ripercorso i momenti salienti della parte finale della sua presidenza e consegnato le targhe ricordo ai componenti del suo Direttivo.Successivamente ha preso la parola il Presidente Carulli che ha fatto un excursus della sua presidenza, limitata nelle possibilità di agire, ma non certo nello spirito e negli obiettivi raggiunti, dalle note vicissitudini pandemiche.Il Presidente Carulli ha chiuso egregiamente il proprio anno sociale, salutando l'ingresso di nuove socie del Club: la D.ssa Daniela Mattia di Corato, manager e imprenditrice nel campo della I.C.T. e della formazione, e la D.ssa Antonella Lotito di Andria, medico chirurgo specializzata in pediatria e neonatologia.L'ingresso delle due nuove socie costituirà sicuramente motivo di ulteriore slancio nelle attività del Club, grazie alle risorse di competenze e di volontà apportate dalle nuove socie, in un'ottica di continuo sviluppo ed evoluzione del Club stesso. La circostanza che le due socie entrate siano, rispettivamente, residenti a Corato e ad Andria, sottolinea la dinamicità e la particolarità del Lions Club "Castel del Monte Host" nel suo essere presente ed operare su tre comuni: Andria, Corato e Spinazzola.Da ultimo, dopo il passaggio di consegne, il neo Presidente Francesco Leone ha esposto la sua relazione programmatica per l'anno sociale 2021 – 2022, caratterizzata da una attenzione particolare all'innovazione e sviluppo del Club, all'apertura e alle sinergie con la realtà sociale dei comuni di Corato, Andria e Spinazzola e tesa a favorire l'ingresso di nuovi soci interessati alla realtà del mondo Lions.La serata si è conclusa, dopo una cena conviviale, con il tradizionale taglio della torta a sugellare l'augurio di una ripartenza delle attività foriera di benefici positivi per tutti, nel più forte spirito lionistico del "We serve"!