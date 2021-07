Le Vespa pronte ad invadere Corato

corato@vespaclubitalia.it

Alle 19.00 di sabato 07 agosto presso Piazza Vittorio Emanuele, il Vespa Club Corato ha in programma la manifestazione denominata "Sfilata Storica in Vespa", evento inserito nel programma dell'Estate Coratina.Sarà una serata all'insegna del vintage e del ricordo dagli anni 50 agli anni 80, periodo in cui questo mezzo di locomozione ha segnato la storia del motorismo e dell'associazionismo italiano, grazie anche alla diffusione dei Vespa Club in Italia.I partecipanti della serata indosseranno abbigliamento tipico degli anni di produzione del proprio veicolo, così da rivivere appieno la vita vissuta dagli anni '50, subito dopo il prima dopoguerra, fino ad arrivare ai giorni nostri.La manifestazione avrà inizio a partire dalle ore 18.00 con raduno dei partecipanti in Piazza Vittorio Emanuele ed inizio della sfilata alle ore 19.00."Sarà una serata piacevole da trascorrere insieme a tanti amici, capace di farci rivivere il passato e ritrovare quei momenti di condivisione che purtroppo con il COVID abbiamo dovuto mettere da parte. Confido che la Vespa possa essere un modo per rimettere in moto la vita, così come lo è stato nel dopoguerra per i nostri nonni e genitori" ha dichiarato il presidente del Vespa Club Corato, Francesco Pecoraro.Sarà possibile richiedere ulteriori informazioni scrivendo all'indirizzo emailo recandosi presso la sede del Vespa Club Corato, in via Carmine 45.Le iscrizioni sono gratuite ed aperte a tutti i possessori di veicoli Vespa di qualsiasi anno di produzione; si chiuderanno il 4 agosto con numero limitato ad 80 conducenti, oltre eventuali accompagnatori. Per iscriversi basta seguire uno dei seguenti collegamenti https://forms.gle/4pAx9DKYCwmWShVg6