Si terrà venerdì 23 dicembre in piazza Cesare Battisti, dalle 18 alle 21:30, l'evento natalizi "Babbo Natale in Vespa - Mettiamo in moto l'inclusione" promosso dalper coinvolgere adulti e bambini «per renderli partecipi di quell'associazionismo che la mitica Vespa è sempre stata in grado di alimentare dal lontano 1946, anno della sua nascita» come hanno rimarcato dal direttivo del sodalizio coratino.«Come quando vediamo un amico in panne con la Vespa e non esitiamo a dargli una mano nel farlo ripartire, con lo stesso spirito i soci del Vespa Club Corato preparano un Natale inclusivo dove poter scambiare il regalo del sorriso coinvolgendo i ragazzi delle associazioni "Gocce nell'Oceano aps-ets" e "Raggi di sole onlus" assieme alle loro famiglie».I soci del Vespa Club Corato, travestiti da Babbo Natale ed elfi, percorreranno le vie cittadine con le proprie Vespa addobbate a festa. Al termine del percorso, giungeranno in piazza Cesare Battisti accolti da musica e scenografie natalizie e dove bambini ed adulti potranno farsi fotografare in sella alle Vespa esposte per la serata, assieme ai Babbo Natale. Saranno posizionati dei gazebo in cui i più piccoli potranno colorare, disegnare e realizzare delle simpatiche creazioni artistiche sul tema Natale e della Vespa. Grazie alla collaborazione dei genitori e degli educatori delle associazioni di volontariato presenti in Piazza Cesare Battisti, saranno organizzate delle attività in grado di coinvolgere i ragazzi disabili e tutti i presenti.