Granoro Cup 2026, la decima edizione è GOLD: entusiasmo alle stelle e ultimi posti disponibili

Laè già realtà e si prepara a celebrare un traguardo importante: la decima edizione, unache rappresenta il punto più alto di un percorso fatto di crescita, qualità e passione. Un appuntamento ormai consolidato nel panorama del calcio giovanile, capace anno dopo anno di coinvolgere società da tutta Italia.In programma ilpresso ila manifestazione si conferma come una vera e propria, in cui centinaia di giovani atleti avranno l'opportunità di confrontarsi, crescere e vivere un'esperienza sportiva di alto livello.I numeri parlano chiaro: le iscrizioni stanno registrando un successo straordinario, con richieste che hanno superato ogni aspettativa. A pochi giorni dal via, restano infatti solo gli ultimi posti disponibili, a testimonianza della grande credibilità raggiunta dalla competizione e dell'appeal che continua a esercitare sul territorio nazionale.La Granoro Cup non è soltanto un torneo, ma un progetto che mette al centro valori, formazione e condivisione, grazie a un'organizzazione solida e a una visione che negli anni ha saputo evolversi, mantenendo sempre alta la qualità dell'evento. E proprio per celebrare questa edizione speciale, è grande l'attesa per le novità della GOLD EDITION, che verranno ufficialmente presentate nel corso dellaalle ore 11:00 nella Sala "Verde" del Comune di Corato.Un momento che farà da cornice all'evento, durante il quale saranno svelati i dettagli, i numeri e le innovazioni che renderanno unica questa decima edizione. Alla conferenza stampa interverranno Marina Mastromauro, amministratore delegato Pastificio Granoro, Leonardo Mazzone, presidente Gran Football Corato, Raffaele Cesario, presidente Levante Azzurro Bari, Marcello Chiricallo, direttore sportivo Monopoli, e un rappresentante della FIGC Puglia.A moderare l'incontro sarà il giornalista Matteo Schinaia, direttore responsabile di Tutto Sport Puglia. L'evento è organizzato da Gran Football Corato, Nick Bari e Levante Azzurro Bari, in collaborazione con Ki.Fra Comunicazione & Eventi, e con il patrocinio di Regione Puglia, Comune di Corato e Sport e Salute. Una sinergia che ha permesso alla manifestazione di affermarsi come uno degli appuntamenti più attesi della stagione sportiva.La Granoro Cup 2026 – GOLD EDITION si prepara dunque a scrivere un nuovo capitolo della sua storia, con l'obiettivo di continuare a far crescere il movimento giovanile e regalare emozioni dentro e fuori dal campo.