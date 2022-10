I volontari di Legambiente Corato hanno effettuato la consegna del materiale raccolto, nel corso di una colletta, in favore della comunità educativa Indaco "Casa della Mamma".«Domenica 2 ottobre, nel corso della manifestazione cittadina inserita nel programma di "Puliamo il Mondo" e partita da via Giappone, abbiamo svolto tre azioni semplici e chiare: gesti a favore dell'ambiente e per le nostre comunità, che sono proseguiti anche nei giorni successivi» ha spiegato, presidente del circolo coratino di Legambiente.«Sono azioni necessarie da realizzare periodicamente per promuovere la cura dell'uomo e dell'ambiente. Sono certo che se ci guardassimo attorno, ciascuno di noi saprebbe trovare chi ha bisogno di aiuto: a volte le situazioni di bisogno più evidenti sono proprio sotto ai nostri occhi» ha rimarcato.«La simbiosi con il circolo di Legambiente si sta confermando nel tempo» ha affermato, presidente della Comunità educativa Indaco - Casa della Mamma. «Legambiente l'ha sottolineato con la donazione verso adolescenti in difficoltà, rendendo loro felici per le attenzioni ivolte con l'intento di aiutarli a vivere una vita più serena in una fase che per loro è transitoria. Noi riusciamo a risultare sempre più efficaci grazie all'aiuto e al supporto di chi, attraverso varie forme di solidarietà, aiuta a dare un sorriso a questi ragazzi».