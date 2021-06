Legambiente Corato torna in piazza per promuovere il rispetto dell’ambiente

Il circolo Legambiente "Angelo Vassallo" di Corato torna con un appuntamento in presenza per promuovere il rispetto per l'ambiente e lo fa ripartendo domenica 27 giugno alle ore 18.30 da Piazza Almirante.«Finalmente dopo tanto tempo possiamo tornare a vederci dal vivo! - si legge nella nota della sezione coratina del circolo - In questi mesi il circolo ha continuato ad incontrarsi utilizzando le piattaforme digitali periodicamente per seguire le problematiche ambientali, per coordinare le attività del PCTO - Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento con il Liceo Classico "Oriani" attivando la fase della formazione a distanza, per coordinare le prossime campagne ed attività.Il circolo non si è mai fermato. Siamo felici di annunciare che domenica 27 giugno ci troverete in Piazza Almirante a partire dalle 18.30. Cercheremo di capire insieme perché la nostra città è così sporca e cosa possiamo fare per tenerla pulita. Condivideremo insieme i nostri pensieri e le nostre idee su un telo bianco, che sarà visibile a tutti.Per i più piccoli ci sarà un laboratorio artistico per la creazione di gessetti colorati, con cui i bimbi potranno abbellire liberamente il telo. Costruiremo uno Spaventa-zozzoni con materiale di riciclo, perciò portate con voi tutto ciò che non vi serve più!A fine serata ci sarà anche una bella sorpresa teatrale.Ringraziamo, fin da ora, le associazioni e le persone che ci hanno dato una mano nell'organizzazione di questo evento: Associazione Francesco Ludovico Tedone Salviamo Piazza Almirante, Teatri Di.versi».