Legami: il filo della tradizione a Palazzo Gioia

Nella splendida cornice di Palazzo Gioia, nei giorni 1-2-3 dicembre 2023 siterrà la mostra di Arte Tessile Legami: il filo della tradizione, unevento organizzato dalla Pro Loco Corato, con il patrocinio morale delComune di Corato.La manifestazione, che inaugura il calendario degli eventi invernali dellaPro Loco Quadratum, è un omaggio alla maestria delle artigiane della nostracittà, che tramite il filo hanno creato per anni pezzi tessili di squisitafattura e che spesso giacciono nascosti nelle famose scatole dei corredi.Partendo dalle opere dellartista Rosa Vernice, che porterà in mostra dellecreazioni realizzate a ricamo e con la tecnica intaglio e sfilato, la ProLoco Quadratum ha raccolto pezzi unici dei corredi di una volta, ricordi diun tempo in cui larte tessile faceva parte del quotidiano delle nostrecase, quando il ricamo era una forma di arte e una forma di emancipazioneeconomica e sociale per moltissime donne.La mostra, inoltre, presenterà, per la prima volta nella città di Corato, lacollezione Motanka per la Pace dellartista ucraina Liubov Birina, cheesporrà le tradizionali bambole di stoffa dellest Europa. Lunicità dellavoro dellartista Birina è quella di riuscire a imbastire una storia perogni bambola creata, ricamando con maestria i tessuti degli abiti con iricordi, le tradizioni e la cultura dellEst Europa.Il connubio delle due artiste, con i loro stili tradizionali profondamentediversi, apre un dialogo sullimportanza dellarte tessile, sul valore dellacultura che supera i confini dello spazio e del tempo e che diventa linfavitale nel nostro quotidiano. Laspetto espositivo della mostra è statocurato da Annamaria Lamonica in collaborazione con le socie della Pro LocoQuadratumLa mostra sarà inaugurata il 1 Dicembre alle ore 18.30 e resterà di liberafruizione fino al 3 dicembre, dalle ore 18.30 alle 21.00.