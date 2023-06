Palazzo Gioia, l'atrio monumentale apre al pubblico per la Giornata nazionale delle dimore storiche

Dopo il rinvio per la pioggia, torna l'appuntamento con le dimore storiche, la Giornata Nazionale dell'Associazione Dimore Storiche Italiane: sabato e domenica 10 e 11 giugno ed anche in questa occasione, l'ADSI si avvarrà della collaborazione dell'Archeoclub d'Italia "Padre Emilio D'Angelo" di Corato.L'edizione 2023 che si presenta in una veste più innovativa ed inclusiva, quale parte integrante del progetto "Geoparco, vita e storia antica del Parco dell'Alta Murgia", nell'ambito dell'Avviso GeoEventi cofinanziato dal ridetto Ente, ed andrà ad implementare un importante processo di valorizzazione e riqualificazione dei Luoghi della cultura, intesi nella loro accezione più ampia di palazzi, castelli, musei e centri storici, luoghi unici per storia e patrimonio artistico-culturale presenti nei nuclei urbani che costellano il sistema dell'area naturale protetta.Corato partecipa all'iniziativa con l'apertura dell'atrio monumentale di PALAZZO GIOIA, il più imponente dei palazzi coratini.Sarà possibile visitare l'atrio monumentale in stile eclettico progettato dall'architetto Mastrapasqua all'inizio dell'800, sul quale si affacciano gli ambienti di rappresentanza, tra cui il grandioso "salone delle feste" con doppio affaccio su Piazza Sedile e sul colonnato monumentale dell'atrio.Gli straordinari soffitti di tali ambienti e, le vicende più importanti del castello di Corato sui cui resti si erge il Palazzo Gioia, nella sua conformazione attuale, verranno illustrati in una serie di pannelli espositivi collocati nell'atrio in corrispondenza di ogni ambiente.Grazie alle attività culturali "Nei linguaggio dei fiori" a cura della scenografa Pamela Iacovelli, alle "creazioni floreali" realizzate direttamente dagli alunni dell'Istituto Comprensivo Tattoli - De Gasperi sotto la guida dell'eco designer Antonella Berlen, all'esposizione di quadri tattili a cura del maestro Antonio D'Introno in collaborazione con U.I.C.I. Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti – Sezione di Corato, all'estemporanee di scultura e di disegno dal vero dei particolari architettonici del Palazzo con esposizione di bassorilievi in ceramica, realizzati dagli alunni dell'I.I.S.S. "Federico II Stupor Mundi" coadiuvati dai loro docenti, anche quest'anno la manifestazione si svilupperà in concomitanza con l'evento di "Maggio in Fiore", organizzato dalla F.I.D.A.P.A. – B.P.W.Italy – Sezione di Corato, anch'esso previsto sabato e domenica 10 e 11 giugno.