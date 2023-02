ZES Quale futuro per Corato: il 10 febbraio incontro pubblico a Palazzo Gioia

Come già annunciato nei giorni scorsi, il 10 febbraio, alle ore 17.30, presso Palazzo Gioia, a Corato, si terrà un incontro pubblico dal titolo "ZES Quale futuro per Corato", organizzato dall'Amministrazione Comunale d'intesa con la Consulta Permanente per lo Sviluppo Economico e per il lavoro, di concerto con il presidente della Commissione Sviluppo Economico, Enzo Mastrodonato.L'incontro sarà occasione per offrire informazioni sulla riperimetrazione delle aree da inserire nelle Zone Economiche Speciali (Z.E.S.) nel cui ambito il comune di Corato attualmente non è compreso.Le Z.E.S. sono state istituite al fine di favorire l'ampliamento, la nascita e l'implementazione di nuove iniziative imprenditoriali di micro, piccole, medie e grandi imprese, nazionali ed estere.Interverranno: il Sindaco del Comune di Corato, prof.Corrado De Benedittis, l'Assessore alle attività produttive, avv. Concetta Bucci, il Dirigente del SUAP, avv. Pippo Sciscioli, il presidente della Commissione Sviluppo Economico, rag. Enzo Mastrodonato, il presidente della Consulta per lo Sviluppo Economico e per il Lavoro, rag. Franco Squeo; relatore sarà l'Ing. Manlio Guadagnuolo, Commissario Straordinario per la ZES Adriatica.Modererà la dott. Annamaria Fiore, Coordinatrice Ambiente della Consulta.Al termine degli interventi, ai partecipanti sarà data la possibilità di porre domande per approfondire gli argomenti trattati e ottenere maggiori informazioni sulle problematiche di maggior interesse."La Consulta, sin dal suo insediamento ha mostrato grande interesse per la ZES, ritenendo che potesse costituire un'importante occasione di crescita e sviluppo per tutte le imprese del territorio. Per tale motivo, dopo approfondimenti e discussioni, in seno alla Consulta e con l'Amministrazione Comunale abbiamo organizzato questo momento informativo per far conoscere le opportunità della ZES per le imprese ed eventualmente costituire una rete tra tutte le aziende interessate." Ha dichiarato il Presidente della Consulta per lo Sviluppo Economico e per il Lavoro Franco Squeo."La riperimetrazione delle Zes può essere un'opportunità per le nostre imprese.Dobbiamo fare in modo che si crei una giusta convergenza, in modo che anche realtà imprenditoriali più piccole possano concorrere e che si possa andare verso finanziamenti per interventi infrastrutturali necessari in zona industriale.Ringrazio il Presidente della Consulta Franco Squeo per l'efficacia e incisività delle proposte, il presidente della Commissione consiliare Enzo Mastrodonato per la costante collaborazione e l'assessore Concetta Bucci che ha curato il coordinamento e la realizzazione dell'evento." Ha affermato il Sindaco, Corrado De Benedittis.