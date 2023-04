L'illuminazione a Corato sarà "Green": avviata la sostituzione di più di 5000 lampadine in città

Corato si illumina sotto una nuova luce. Sotto la gestione della ESCo City Green Light, la nostra città sta vivendo una fase di riqualificazione dell'illuminazione pubblica. Entro la fine dell'anno infatti saranno sostituiti tutti gli oltre 5000 corpi illuminanti sparsi per la città.Al termine dei lavori, ci si aspetta un incremento superiore al 75% del risparmio energetico rispetto alla situazione attuale, con consumi ridotti di oltre 3.500.000 kWh/anno e un abbattimento delle emissioni di 895tonnellate di CO2 all'anno.L'imponente lavoro, che comprende anche la sostituzione di 232 lanterne semaforiche e la messa in sicurezza di 79 quadri elettrici, ha triplice funzione: estetica, di sicurezza e di abbattimento dei costi, con un occhio di riguardo all'ambiente.Il sindaco De Benedittis: «Ringrazio la consigliera regionale Anita Mauro Di Noia, mi ha consigliato di verificare le convenzioni CONSIP. La nostra città aveva un problema enorme: bastava un po' di pioggia per lasciare al buio interi quartieri, come Via Don Minzoni, Via Andria. Subito dopo l'insediamento ho preso subito a cuore questo punto. Dal 1° Marzo sono iniziati i lavori di inserimento dei nuovi corpi illuminanti. Avremo luce al led nelle strade, luci più calde nelle piazze. Su Via Andria con un piano triennale, sarà effettuata un'ulteriore opera di illuminazione. l pali verranno tutti spostati per rendere il marciapiede percorribile. Questo è un passo in avanti sul versante della modernizzazione e dell'efficienza energetica. Le convenzioni CONSIP ti consentono di compiere grandi opere senza impegnare grandi somme. Stiamo lavorando per andare ad operare anche sul riscaldamento degli uffici pubblici, per rendere ancora più "green" la nostra città. Siamo felici che la città sia uscita dall'empasse. Abbiamo superato anche il problema bilancio, ora siamo lanciati a fare il bene di questa città».