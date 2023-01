"Restare": pubblicato l'avviso pubblico di selezione di 40 giovani under 35 da inserire in aziende

"Fermenti in Comune" è l'avviso pubblico attraverso il quale l'ANCI ha avviato una procedura volta a supportare, tramite la messa a disposizione di specifiche risorse, Comuni piccoli, medi e grandi nell'attivazione di interventi volti a stimolare il protagonismo giovanile (fascia d'età 16-35 anni) nella dinamica di rilancio dei territori.Il progetto "RESTARE", di cui il Comune di Corato è capofila, è vincitore dell'Avviso "Fermenti in Comune" in partenariato con: Associazione Imprenditori Coratini, Associazione di Promozione Sociale "If In Apulia", Fondazione Università Ca' Foscari e Vision Squared Limited.Il progetto "RESTARE" si propone di agire sulle difficoltà occupazionali di giovani tra i 18 e i 34 anni residenti a Corato, in condizione di disoccupazione, di sottoccupazione o che siano insoddisfatti della propria condizione lavorativa.Per raggiungere gli obiettivi progettuali (riduzione del gap tra domanda ed offerta di lavoro e potenziamento delle competenze tecnologiche delle realtà imprenditoriali locali) l'iniziativa intende porre in essere uno scambio intergenerazionale che si svilupperà attraverso borse lavoro/tirocini formativi per trenta giovani residenti a Corato, che saranno affiancati da lavoratori prossimi alla pensione, all'interno delle aziende che hanno aderito all'iniziativa e attraverso incarichi di collaborazione nell'ambito della comunicazione, per dieci giovani residenti a Corato, volti al miglioramento della competitività e delle conoscenze tecnologiche delle aziende coinvolte.Per entrambe le categorie di selezione i requisiti di partecipazione sono età compresa tra i 18 ed i 34 anni; - residenza nel Comune di Corato e assenza di precedenti penali incompatibili con l'esercizio delle attività da svolgere.I giovani interessati potranno inviare domanda di partecipazione al Comune di Corato, esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.corato.ba.it entro e non oltre le ore 12.00 del 10 febbraio 2023.Ulteriori informazioni e i moduli per la presentazione delle domande sono disponibili sul sito del Comune di Corato al link https://bit.ly/AvvisoPubblicoRestare Domani alle 12:00 a Palazzo Gioia, ci sarà la conferenza stampa, dove gli interessati potranno chiedere informazioni ancor più dettagliate.