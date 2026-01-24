Luca Gagliardi
Luca Gagliardi è il nuovo Presidente della Camera Penale di Trani

Un nuovo biennio di impegno, diritti e dialogo istituzionale per l’avvocatura tranese

Corato - sabato 24 gennaio 2026 6.09
La Camera Penale di Trani ha eletto il suo nuovo presidente: l'avvocato Luca Gagliardi, figura da anni impegnata nella vita forense del territorio e da sempre attenta ai temi della giustizia, dei diritti e del ruolo dell'avvocatura nel sistema penale.
L'elezione segna l'avvio di un biennio che si preannuncia intenso e ricco di sfide, come lo stesso Gagliardi ha sottolineato nel suo primo intervento ufficiale dopo la nomina.
«Con senso di responsabilità si accetta questo prestigioso incarico, con la consapevolezza delle sfide etiche e professionali che attendono la mia Presidenza e la Giunta tutta», ha dichiarato Gagliardi, evidenziando come il prossimo futuro sarà segnato da passaggi cruciali per l'avvocatura penalistica.
Tra i temi centrali, il presidente ha richiamato il referendum sulla separazione delle carriere, definendolo «vero terreno di confronto sulla concreta possibilità di eguale posizione delle parti all'interno del procedimento penale». Una questione che, secondo Gagliardi, rappresenta uno snodo fondamentale per l'equilibrio del sistema e per la tutela delle garanzie.
Nelle sue dichiarazioni, Gagliardi ha posto grande attenzione anche al mondo penitenziario, definito «il pianeta carcere, con tutte le sue mancanze».
Ha annunciato un impegno deciso affinché «i detenuti ottengano il riconoscimento dei loro diritti, iniziando dalla nomina del Garante dei diritti dei detenuti di Trani», una figura ritenuta essenziale per garantire ascolto, tutela e monitoraggio delle condizioni detentive.
Il nuovo presidente ha ribadito la volontà di una Camera Penale «attiva, presente e volenterosa nel collaborare con gli organi normativi e giurisdizionali per il progresso dell'ordinamento». Un approccio che punta a rafforzare il dialogo istituzionale e a valorizzare il ruolo dell'avvocatura come presidio di democrazia e garanzia.
Gagliardi ha voluto dedicare un passaggio significativo al suo predecessore:
«Colgo l'occasione di ringraziare il presidente uscente, Avv. De Pascalis, per l'egregio lavoro svolto».
Un riconoscimento che sottolinea la continuità e il rispetto tra le diverse fasi della vita associativa.
Concludendo il suo intervento, il nuovo presidente ha rivolto un augurio alla squadra che lo accompagnerà:
«Auguro buon lavoro alla Giunta da me presieduta e alla Camera Penale di Trani tutta per questo biennio che si spera ricco di soddisfazioni».
L'elezione di Luca Gagliardi apre dunque una nuova fase per la Camera Penale di Trani, con l'obiettivo dichiarato di affrontare con determinazione le sfide dell'ordinamento, tutelare i diritti e rafforzare il ruolo dell'avvocatura nel sistema penale.
  • Camera Penale di Trani
L'avv. Michele Quinto vice presidente della Camera Penale di Trani Arti e Professioni L'avv. Michele Quinto vice presidente della Camera Penale di Trani Eletta la nuova giunta
