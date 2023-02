Lutto nel mondo della scuola, scomparso l'ex preside del Tannoia Diego Colonna

Ci ha lasciati oggi, 10 febbraio 2023, Diego Colonna, dirigente dell'allora ITC, oggi ITET P.A.M. Tannoia, storico Istituto scolastico coratino che negli anni ha formato intere generazioni di stimati professionisti.Uomo di squisita cultura e profondo senso delle istituzioni non ha mai fatto mistero delle proprie convinzioni politiche che manifestava con profonda onestà intellettuale e uguale rispetto per ogni diversa opinione o credo.È stato dirigente del Tannoia per oltre 15 anni, traghettando la scuola attraverso le riforme succedutesi negli anni, con coraggio e lungimiranza.Carattere forte e volitivo, a volte rude all'apparenza, ma dal grande cuore, fine conoscitore dell'animo umano, ha saputo valorizzare tutti coloro che con lui condividevano la stessa visione di Scuola come luogo privilegiato in cui far crescere i futuri cittadini, uomini e donne capaci di operare scelte mature e responsabili.Questo il pensiero della prof. Nunzia Tarantini, attuale dirigente del Tannoia:"Lavorargli accanto è stata una bella avventura e tanti sono i ricordi che si affacciano alla mente ma soprattutto al cuore! Da lui ho imparato tanto e a lui ancora sono ricorsa negli anni per consigli preziosi che generosamente mi offriva, sul corretto agire nel difficile compito di dirigere una realtà complessa come il Tannoia. Ancora oggi dopo anni di esperienza, di fronte a scelte difficili, mi ritrovo a chiedermi cosa avrebbe fatto Diego, il preside, come a lui piaceva essere chiamato. Grazie, Diego! Grazie preside! A nome mio e di tutti quanti hanno avuto l'onore di conoscerti davvero e da vicino! Grazie a nome di tutti gli studenti che si sono formati negli anni della tua dirigenza e che oggi portano alto il nome del Tannoia in ogni campo delle professioni e del lavoro!"