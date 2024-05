Il Cpia di Corato e Bari legati a doppio filo con Alessandro Leogrande

Un filo comune che lega due scuole di Corato e Bari.È per questo che abbiamo scelto di intitolarla ad Alessandro Leogrande, scrittore e giornalista, intellettuale e insegnante di lingua italiana agli stranieri, convinto che la scuola fosse uno spazio essenziale di scambio e di incontro.Abbiamo scelto di raccogliere la sua eredità e, con onore e responsabilità, vivere ogni giorno i valori che il suo esempio ci suggerisce. Una scuola che è comunità, scambio. Una scuola fatta con gli alunni che punta a cambiare un piccolo pezzo di mondo.Lunedì 20 maggio, nel giorno del suo 47° compleanno, in un clima di festa multiculturale, si è svolta la cerimonia di intitolazione del CPIA 1 Bari ad Alessandro Leogrande.Benedetta la targa affissa all'ingresso della sede centrale San Nicola, ci si è spostati presso lo Spazio Murat per la presentazione dei progetti realizzati dagli alunni del CPIA e finanziati dall'Assessorato alle politiche giovanili del Comune di Bari. Uno spettacolo multidisciplinare che ha coinvolto percussioni, teatro e danza.Alla cerimonia sono intervenuti il Dirigente Scolastico del CPIA 1 Bari professoressa Laura Redavid; l'Assessore alle politiche educative e l'Assessore alle politiche culturali del Comune di Bari che hanno apprezzato la scelta di Leogrande e sostengono l'operato del CPIA dalla sua nascita; il Dirigente Scolastico del CPIA BAT professor Paolo Farina, intervenuto in qualità di Vicepresidente RIDAP, rete italiana per l'istruzione degli adulti; il docente alfabetizzatore Antonio Giampietro in qualità di Garante Regionale dei diritti delle persone con disabilità della Regione Puglia. Alla cerimonia era presente una visibilmente emozionata Maria Giannico, mamma di Alessandro Leogrande.La manifestazione è stata anche l'occasione per la presentazione del nuovo logo del CPIA, risultato di un laboratorio che ha coinvolto attivamente gli studenti della sede didattica "De Gasperi" di Corato. Il logo è infatti frutto di un progetto di orientamento denominato "Disegniamo un logo per il CPIA" a cura del professor Giulio Losapio, che ha visto il coinvolgimento anche del liceo artistico "Federico II Stupor Mundi" ove è stata realizzata una targa in ceramica con l'ausilio del maestro ceramista Giuseppe Vallarelli, recentemente scomparso.Mercoledì 22 maggio a Corato si è tenuta una cerimonia per l'affissione della targa del CPIA presso l'Istituto De Gasperi a cui hanno partecipato il sindaco di Corato Corrado De Benedittis, l'assessore alla città solidale-politiche sociali Felice Addario, Maria Rosaria De Simone Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo"Tattoli–De Gasperi", Savino Gallo Dirigente Scolastico del Liceo artistico "Federico II Stupor mundi", Laura Redavid Dirigente Scolastico del CPIA 1 BARI Alessandro Leogrande e Annamaria Albanese, moglie del maestro ceramista Vallarelli. In tale occasione si sono riuniti gli studenti delle sedi didattiche del CPIA di Corato e di Terlizzi che hanno festeggiato con letture, esibizioni canore e con la preparazione di un buffet multietnico.