Perchicrea: a Corato musica a scuola per tutti e con tutti

Si é appena concluso a Corato presso l' Istituto Comprensivo "Tattoli - De Gasperi" un ricco mese di attività e progetti dedicati alla Musica che hanno visto coinvolti la maggior parte degli studenti dell' istituto impegnati in progettualità diverse differenziate per età e classi frequentate.Infaticabili protagonisti di questa vera e propria maratona musicale i musicisti dell'Associazione AlterAzioni di Bisceglie che, in partnership con l'istituto coratino si è aggiudicata il Bando Nazionale SIAE, tra le poche scuole in tutta Italia, e tra le pochissime nel nostro Meridione.Accanto agli esperti musicisti lache fin da subito ha sposato il progetto adoperandosi al meglio per la sua realizzazione e l'intero corpo docente che ha partecipato in maniera entusiastica alle diverse attività proposte nel corso dei diversi eventi.Dal 6 al 28 maggio una carrellata di eventi musicali di genere diverso e con organici diversi.I primi appuntamenti sono coincisi con la tradizionale Settimana della Musica a Scuola, voluta con decreto del Miur quest'anno dal 6 all'11 maggio (Reg.Uff.U. 0001291 del 07.03.2024). In realtà quello che gli organizzatori hanno giustamente voluto chiamaresi è articolato in ben nove incontri con diverse repliche per ciascuna giornata per consentire ai giovani ascoltatori di vivere l'esperienza musicale in condizioni adeguate con gruppi piccoli e facilmente gestibili.I progetti musicali sono stati presentati nelle diverse sedi dell'istituto, dalla sede centrale, alla sede di via Gravina e naturalmente nella scuola media, e vale la pena ricordare che il Tattoli-De Gasperi è una Scuola Media ad Indirizzo Musicale.Dalle favole i musica, all'opera lirica con il doveroso omaggio a Giacomo Puccini nell'anno del Centenario, passando per i capolavori della musica mozartiana, fino a un omaggio ai musicisti di scuola napoletana che tanto lustro hanno dato al nostro Meridione, sono stati tanti i progetti proposti e tutti con grande successo e coinvolgimento del giovanissimo pubblico sempre protagonista attivo delle diverse proposte.Da evidenziare per i più piccoli un progetto di musica e movimento, attraverso esperienze di biodanza e un primo avvio a pratiche di yoga, per favorire un ascolto consapevole attraverso il corpo e il movimento.Molti i musicisti coinvolti, tutti professionisti diplomati con eccellenti curricula e non sono mancati i giovanissimi, senz'altro da ricordare i maestri, il giovane e taletuosoe il putignanese, ma coratino di adozione,Per il progetto danza l'esperta. A coordinare le diverse progettualità e ad animare i singoli laboratori i maestriche, grazie alle sue lunghe frequentazioni teatrali, in più di un'occasione si è prestato anche in qualità di voce recitante.Un totale di oltre 1000 studenti coinvolti in attività condotte secondo le metodologie di didattica musicale più avanzate e sempre con grande attenzione rispetto a metodi e contenuti, e sopratutto sempre puntando a un coinvolgimento diretto dello studente.Dopo questa prima fase che si completerà il prossimo 21 giugno con un progetto in occasione della festa della musica, l'appuntamento è ai primi mesi del prossimo anno scolastico per il completamento del progetto e le proposte didattiche ancora da realizzare.