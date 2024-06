Contributo libri di testo 2024/2025, tutti i dettagli

Il Comune di Corato annuncia che la Regione Puglia ha approvato un nuovo avviso pubblico per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'anno scolastico 2024/2025.Potranno usufruire dell'agevolazione le studentesse e gli studenti residenti nel Comune di Corato che frequentano le scuole secondarie di primo e secondo grado, a patto che il loro Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superi i 11.000 euro, o i 14.000 euro per le famiglie con tre o più figli.Le domande dovranno essere presentate esclusivamente online tramite il portale www.studioinpuglia.regione.puglia.it, nella sezione dedicata ai libri di testo per l'anno scolastico 2024/2025.- Prima finestra: dalle ore 12:00 del 17 giugno 2024 alle ore 12:00 del 31 luglio 2024.- Seconda finestra: dalle ore 12:00 del 5 settembre 2024 alle ore 12:00 del 16 settembre 2024.Anche quest'anno il beneficio sarà erogato sotto forma di BUONOLIBRO DIGITALE, che verrà inviato ai beneficiari via e-mail. I buoni potranno essere utilizzati presso le librerie e cartolibrerie accreditate, il cui elenco sarà presto disponibile sul sito del Comune di Corato . Il buono dovrà essere utilizzato presso un unico esercente.In caso di difficoltà a reperire i testi presso le librerie accreditate, sarà possibile richiedere un rimborso inviando una email a: istruzione@comune.corato.ba.it.- Telefono: 080.8807404 (dal lunedì al venerdì, dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00).- Email: assistenza@studioinpuglia.regione.puglia.it.- Chat online.- Punti di Facilitazione Digitale attivi nel Comune di Corato. Per informazioni su sedi e orari, chiamare il 327/1391228 o inviare un'email a: digitalizzazioneambito3@gmail.com.Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, è possibile visitare il sito del Comune di Corato.