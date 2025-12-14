Cronaca
Lutto nella Polizia di Stato, è morto Gennaro Semeraro
Originario di Canosa di Puglia, aveva 64 anni: primo dirigente, per anni ha avuto incarichi in Calabria e Sicilia
Corato - domenica 14 dicembre 2025 19.42
Si è spento all'età di 64 anni Gennaro Semeraro, originario di Canosa di Puglia ma coratino d'adozione, primo dirigente in quiescenza della Polizia di Stato e figura di riferimento. Dal 2002 fino al 2011, ha diretto la Squadra Mobile di Siracusa, lasciando un segno nella storia della lotta alla criminalità organizzata in provincia.
La notizia della sua scomparsa ha suscitato profonda commozione negli ambienti della Polizia di Stato. Nato nel 1961 a Canosa, Semeraro è entrato in Polizia al termine del 74° corso di formazione professionale per funzionari. Il 6 agosto 1989 è stato assegnato alla Questura di Varese, nel 1992 il trasferimento in Calabria, al Commissariato di Siderno. Quattro anni più tardi dirige il Commissariato di Cittanova e assume l'incarico di vice dirigente del Commissariato di Gioia Tauro.
All'inizio del 2001 arriva alla Squadra Mobile di Bari; l'anno dopo l'approdo a Siracusa, dove la sua direzione diventa un sinonimo di rigore investigativo, intuizione operativa e di risultati concreti. Promosso primo dirigente nel 2011, guida la Divisione Anticrimine di Caltanissetta e, poi, viene trasferito a Reggio Calabria. Dal 2015 opera allo S.C.O. di Roma e, infine, assume il ruolo di ufficiale di collegamento presso la commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie.
Ha concluso la sua esperienza nella Polizia a Taranto, col ruolo di vicario del questore. Con la scomparsa di Semeraro, la Polizia di Stato perde un servitore delle istituzioni di grande valore umano e professionale. Resta il ricordo di un uomo che ha saputo guidare, insegnare e proteggere, lasciando un'impronta indelebile.
