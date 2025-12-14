Lutto nella Polizia di Stato, è morto Gennaro Semeraro

Originario di Canosa di Puglia, aveva 64 anni: primo dirigente, per anni ha avuto incarichi in Calabria e Sicilia

Si è spento all'età di 64 anni, originario di Canosa di Puglia ma coratino d'adozione, primo dirigente in quiescenza dellae figura di riferimento. Dal 2002 fino al 2011, ha diretto la, lasciando un segno nella storia della lotta alla criminalità organizzata in provincia.La notizia della sua scomparsa ha suscitato profonda commozione negli ambienti della. Nato nel 1961 a Canosa, Semeraro è entrato in Polizia al termine del 74° corso di formazione professionale per funzionari. Il 6 agosto 1989 è stato assegnato alla, nel 1992 il trasferimento in Calabria, al. Quattro anni più tardi dirige ile assume l'incarico di vice dirigente delAll'inizio del 2001 arriva alla; l'anno dopo l'approdo a, dove la sua direzione diventa un sinonimo di rigore investigativo, intuizione operativa e di risultati concreti. Promosso primo dirigente nel 2011, guida lae, poi, viene trasferito a Reggio Calabria. Dal 2015 opera alloe, infine, assume il ruolo di ufficiale di collegamento presso la commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie.Ha concluso la sua esperienza nella Polizia a Taranto, col ruolo di vicario del questore. Con la scomparsa di Semeraro, laperde un servitore delle istituzioni di grande valore umano e professionale. Resta il ricordo di un uomo che ha saputo guidare, insegnare e proteggere, lasciando un'impronta indelebile.