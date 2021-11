Malviventi tentano il furto ad una tabaccheria

Sono stati messi in fuga dall'allarme

Ancora una tabaccheria presa di mira dai malviventi.Questa notte, intorno alle 3, ignoti hanno provato ad entrare all'interno del l'esercizio commerciale situato nel centro cittadino utilizzando una via di accesso secondaria.È scattato l'allarme che ha fatto confluire subito sul posto gli uomini della Metronotte, mettendo in fuga i ladri.Sul posto sono arrivati i carabinieri di Ruvo di Puglia per i rilievi.Si stanno raccogliendo elementi utili a risalire ai responsabili dell'accaduto.