Furti in zona via Sant'Elia, la Polizia interviene dopo le segnalazioni dei cittadini

Fasi concitate nella mattinata di ieri in via Castel Del Monte a Corato. Tutto è partito da una denuncia di furto da parte di un cittadino coratino presso il locale Commissariato di Polizia: la vittima ha denunciato il furto avvenuto nella giornata del 28 marzo di alcuni oggetti personali dalla propria autovettura in via Sant'Elia. Partite le indagini, i poliziotti in borghese hanno individuato un uomo considerato presunto autore anche di altri furti eseguiti con le stesse modalità.Il soggetto da qualche giorno si aggirava per le vie di Corato con strani comportamenti.Sono in corso indagini dettagliate da parte degli uomini del Commissariato di Corato.Un esempio di come i cittadini attivi sono le prime sentinelle del territorio ed in sinergia con le forze dell'ordine si possono ottenere grandi risultati.