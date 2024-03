Sparano ai vigilanti e si danno alla fuga, sventato furto a Corato

I malviventi si erano introdotti in un'officina in via Castel del Monte

L'obiettivo dei malviventi che nella notte si sono introdotti in un'officina in via Castel del Monte a Corato era molto probabilmente un trattore agricolo custodito all'interno dell'azienda.In tre sono riusciti a forzare la porta d'ingresso e ad accedere all'officina con l'obiettivo di trafugare il mezzo, ma il sopraggiungere di una pattuglia della Metronotte ha ha mandato a monte i piani dei malintenzionati.All'arrivo dei vigilanti, gli individui si sono dati alla fuga sparando due colpi di arma da fuoco, che fortunatamente non hanno colpito nessuno.Sul posto è giunta immediatamente una volante del locale Commissariato di Polizia.Nulla è risultato essere stato asportato dall'officina.