Ladro di tonno beccato a Corato, ha tentato il furto di 200 scatolette

Attimi di tensione ieri notte a Corato. Intorno a mezzanotte e mezza, un malvivente si è introdotto all'interno di una grande azienda di distribuzione per la GDO del Sud-Italia edepositate in magazzino.I suoi movimenti sono stati colti dalla Centrale Operativa Sicuritalia che ha provveduto ad inviare diverse pattuglie di Guardie Giurate in loco, allertando contestualmente le Forze dell'Ordine, impegnate in un giro ispettivo della zona.Colto in flagranza dagli addetti alla sicurezza Sicuritalia, il ladro si è dato alla fuga nell'area circostante,. Le Forze dell'Ordine, immediatamente giunte sul posto, hanno attivato le ricerche del soggetto.I successivi controlli hanno attestato la presenza di tre cartoni di scatolette di tonno, per un totale di circa 200 lattine lasciate a terra nel magazzino. Gli accertamenti hanno confermato il fallimento del colpo e il recupero di tutta la merce.In fase di verifica i danni alla struttura e la dinamica dell'accaduto.