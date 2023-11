Ladri messi in fuga dalla Metronotte

Erano riusciti ad intrufolarsi in una villetta di via vecchia Terlizzi

Powered by

Durante la serata di ieri è stato sventato un furto presso una villetta ubicata in via vecchia Terlizzi a pochi chilometri dall'abitato cittadino.I malviventi si erano guadagnati l'ingresso nell'abitazione "sfilando" alcune alette di una persiana. Appena si sono introdotti all'interno, tuttavia, l'impianto di allarme ha allertato la Centrale Operativa della Metronotte .Immediato l'intervento della pattuglia di zona e di una seconda in ausilio. I malviventi si sono dati alla fuga dalla parte posteriore dell'immobile, prima che potessero arraffare qualcosa. Dei fatti è stato informato il locale Commissariato di Polizia.