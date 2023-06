Manifestazione sul declino della Sanità Pubblica in Puglia

Il Comitato Beni Comuni - Corato insieme all'ANPI Corato - Sez. "Maria Diaferia", con il sostegno e la partecipazione della CGIL - Bari e dell'ANPI Provinciale - Bari, si fa promotore di una manifestazione avente a tema il declino della SANITÀ PUBBLICA in Puglia.All'iniziativa, che si terrà venerdì 23 giugno 2023 alle ore 19.00 in Piazza Sedile a Corato e patrocinata dal Comune di Corato, hanno aderito le seguenti associazioni: Abracadanze, Amici dei Musei, C.I.C.R.E.S., Comitato per l'Unità della Repubblica, Extra Nos, Harambè, Libera, Open, PaxChristi e Presidi del Libro.È preoccupante constatare che la Regione, già da tempo in difficoltà finanziarie, stia subendo ulteriori tagli di spesa che incidono negativamente sul settore sanitario. Il blocco delle assunzioni di personale e la contrazione della spesa rappresentano un serio pericolo per i servizi sanitari e minano la qualità dell'assistenza offerta alla popolazione.È urgente sollecitare l'opinione pubblica a far sentire la propria voce affinché le forze politiche intraprendano azioni concrete per il rilancio della sanità secondo principi solidaristici e universali. La sanità pubblica dovrebbe essere un diritto accessibile a tutti, indipendentemente dalla propria condizione sociale o finanziaria. Il massiccio ricorso alla sanità privata, a cui si sta assistendo in questi anni, non garantisce il diritto alla salute per tutti. È fondamentale che la voce dei cittadini venga ascoltata e che si ponga fine a questo processo di smantellamento del Servizio Sanitario Nazionale.La partecipazione di partiti, movimenti politici, associazioni e cittadini alla manifestazione, non solo della città di Corato, ma altresì di tutta la Puglia, è cruciale per spingere verso un cambiamento concreto e positivo nella politica sanitaria della Regione e nel richiamare l'attenzione delle autorità competenti, territoriali e governative, sull'importanza di preservare e rafforzare la Sanità Pubblica Universale.