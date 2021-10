Marcello Veneziani ospite dell'associazione Cataldo Leone

Lunedì 1 novembre alle ore 10.15 lo scrittore giornalista e filosofo Marcello Veneziani sarà a Corato presso il cinema Alfieri in un dialogo con il giornalista coratino Franco Tempesta.L'iniziativa, voluta dall'associazione Cataldo Leone, sarà preceduta dai saluti del presidente Massimo Martinelli e da Cataldo Mazzilli.Partendo dal suo ultimo libro "La Leggenda di Fiore", edito da Marsilio nella collana Romanzi, non mancheranno spunti di riflessione ed osservazioni su temi di attualità e non solo.Marcello Veneziani è nato a Bisceglie e vive tra Roma e Talamone. Proviene da studi filosofici. Ha fondato e diretto riviste, ha scritto su vari quotidiani e settimanali. È stato commentatore della Rai.Si è occupato di filosofia politica scrivendo vari saggi.