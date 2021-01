Associazione "Cataldo Leone": «Impossibile pensare a una premiazione in modalità online»

Nell'augurare una serena e intima conclusione di un anno che ha sconvolto l'umanità nel suo più profondo significato, l'Associazione Culturale "Cataldo Leone" rende noto che il tanto atteso concorso letterario, anche per l'anno 2021, sarà soggetto alle norme restrittive relative all'andamento della curva epidemiologica del COVID-19.Sarà, questo, un momento di ulteriore riflessione per tutti i numerosi studenti che aspettano con ansia questo evento di sano certamen.L'associazione, infatti, ritiene impensabile e impossibile svolgere la cerimonia di premiazione di un concorso ormai decennale secondo modalità digitali e remote. La cultura deve poter vivere sempre di contatti empatici che rendono la conoscenza e il sapere fondamentali per la crescita emotiva e culturale dell'individuo. Fiduciosi nella totale comprensione del messaggio, l'associazione "Cataldo Leone" ringrazia le istituzioni scolastiche, i dirigenti, i docenti ,gli alunni con la fervida speranza di ritrovarci al più presto a vivere intense emozioni, insieme.