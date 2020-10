Massimo Mazzilli ospite di CoratoViva. Questo pomeriggio in diretta

È stato uno dei protagonisti della vita politica cittadina per quasi 20 anni, prima come assessore al bilancio durante le due amministrazioni guidate dal sindaco Gino Perrone e successivamente come Sindaco di Corato, eletto nel 2014 al primo turno, in una coalizione di centrodestra.Massimo Mazzilli, questo pomeriggio, sarà ospite del direttore Giuseppe Di Bisceglie per una intervista a pochi giorni dal verdetto elettorale che ha affidato la fascia tricolore al sindaco Corrado De Benedittis.Con il già sindaco di Corato ci inoltreremo in una analisi del voto e parleremo delle necessità della città, osservate dall'occhio di un profondo conoscitore della macchina amministrativa ma anche delle dinamiche politiche.Appuntamento, dunque, alle ore 16.30 su CoratoViva.it e sulla nostra pagina Facebook.