Social Video 38 minuti Mazzilli a De Benedittis: «Quanto credi nella continuità amministrativa?»

«Quanto credi nella continuità amministrativa? Smonterai tutto ciò che c'è stato?». È la domanda che l'ex sindaco Massimo Mazzilli pone al neo eletto sindaco Corrado De Benedittis nel corso di una intervista con il direttore Giuseppe Di Bisceglie rilasciata per CoratoViva.Nel corso del dialogo in diretta, Mazzilli ha analizzato la situazione politica del centrodestra locale e discusso sui problemi della macchina amministrativa alla luce di numerose criticità, non ultima il periodo di commissariamento che inevitabilmente ha paralizzato la vita amministrativa.Un dialogo franco e sincero in cui il "cittadino" Massimo Mazzilli ha evidenziato problemi e proposto soluzioni, parlando con il senno di chi conosce perfettamente i meccanismi di una macchina difficile da gestire, con i suoi difetti e i suoi problemi.Di seguito l'intervista integrale