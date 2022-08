Beppe Fragasso nominato alla vicepresidenza dell'Inarch

È l'architetto barese Beppe Fragasso il nuovo vicepresidente dell'Inarch, Istituto nazionale di architettura. L'esperto professionista, nominato nell'ambito del rinnovo delle cariche legate alla nuova presidenza nazionale di Ance, sarà in carica sino al 2025.«Ringrazio la presidente di Ance Federica Brancaccio per avermi segnalato quale vicepresidente di un'organizzazione che, da oltre sessant'anni, fornisce un contributo importante al Paese nell'ambito della produzione architettonica» ha commentato. «In un momento in cui, grazie alle risorse del Pnrr, i temi della rigenerazione urbana e della riqualificazione edilizia sono in cima alle priorità del Paese,potrà fornire un contributo ancora maggiore per una trasformazione sostenibile e di qualità delle città».L'Istituto Nazionale di Architettura è stato fondato nel 1959 da Bruno Zevi, architetto, critico e storico dell'arte, con l'obiettivo di promuovere e coordinare gli studi sull'architettura, valorizzarne i principi e favorirne l'applicazione mediante l'incontro delle forze economiche e culturali del paese che partecipano al processo edilizio.Sposato con due figli,. "Nipote d'arte" – il nonno Francesco fu tra i fondatori nel 1945 di Assindustria Matera – è presidente della Garibaldi Fragasso, impresa specializzata in restauri monumentali-artistici e allestimenti museali.