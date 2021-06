“Mettiamoci in contatto con l’ambiente” al Gran Shopping Mongolfiera di Molfetta

Sensibilizzare ad una educazione ambientale e ad una corretta raccolta differenziata attraverso il gioco. È l'obiettivo del concorso a premi "Mettiamoci in contatto con l'ambiente" promosso dal Gran Shopping Mongolfiera di Molfetta, da sempre promotore di iniziative a sostegno di una cultura volta al rispetto dell'ambiente e della biodiversità.Da oggi, martedì 15 giugno, al 27 giugno al centro commerciale di Molfetta sarà in vigore il concorso a premi che permetterà ai propri clienti di ottenere gift card sino ad un valore di 500 euro: ogni partecipante potrà ottenere una "mezza foto" ritraente un rifiuto e, per poter concorrere all'assegnazione dei premi in palio, dovrà trovare l'utente con la metà mancante dell'oggetto da differenziare sulla pagina Facebook del centro commerciale. Per ottenere la foto il partecipante dovrà presentarsi, dal 14 giugno al 26 giugno, al desk dedicato presso la piazza principale del centro commerciale dalle 9:30 alle 13 e dalle 16 alle 19, oppure collegandosi al sito grandshoppingmongolfiera.it.Il montepremi complessivo è di 4650 euro. Il concorso è riservato a tutti i clienti della Galleria e terminerà il 27 giugno, data nella quale ci sarà l'estrazione finale dalle 15 alle 19. Regolamento completo consultabile sul sito web del centro commerciale e presso il desk in galleria.