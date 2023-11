"Mirari" il murales che invita a guardare quello che ci circonda

Questa sera alle 19 in Piazza Abbazia a Corato (BA),* nell'ambito di "VersoSud", il festival di sperimentazioni culturali, arte pubblica e artiperformative curato dall'APS Lavorare stanca, inaugurazione pubblica di*"Mirari"* l'opera di arte pubblica a firma di Emanuele Poki e LuigiPiccarreta.Il murale che rappresenta un invito a guardare con ammirazione quello checi circonda, all'attenzione che molto spesso non (ci) riserviamo, allanatura spontanea del mondo che si fa eterna ripetendosi.L'appuntamento sarà anche l'occasione per ricordare un poeta a molto caroal festival, scomparso lo scorso anno, Paolo Maria Cristalli, omaggiando isuoi versi, le sue ombre, la sua poesia che riverbera nei ragazzi del liceoartistico Federico II di Corato, protagonisti del laboratoriopoetico-calligrafico a cura di Giuliano Maroccini, Roberta Fucci e RosannaQuatela, durante il quale hanno realizzato un omaggio al poeta.Ad accompagnare la presentazione saranno le sonorità mediorientali deiRoots Revival e Ozgur Baba, con dei live set preparati per l'occasione. Civediamo in piazza, a stare.L'evento rientra nella sezione "Si sta come d'autunno..." delfestival. Ingressolibero.Qui su facebook: https://www.facebook.com/VersoSudEcosistemaCulturale"Si sta come d'autunno..." è il titolo scelto dalla direzione di VersoSud per raccogliere gli eventi di questo fine settimana: il cambio distagione è pretesto e occasione per accogliere la trasformazione el'evoluzione attraverso incontri e collaborazioni speciali. 24, 25 e 26novembre continuano le Rifioriture di Verso Sud con musica e poesia delMedio Oriente e un murales che veglia su piazza Abbazia. Dopo il concerto diOzgur Baba venerdì a Bitonto e la presentazione del murales di EmanuekePoki e Luigi Piccarreta a Corato, la sezione "Si sta come d'autunno..." siconcluderà domenica, alle 11.30, sempre all'antico Hospitale di Bitonto,con esibizione dei Roots Revival, progetto musicale multietnico che nasceper portare "una risposta estetica a una questione politica": il loroconcerto sarà seguito da un pranzo comunitario mediorientale e da un caffèdella controra sulla guerra in Medio Oriente.