Sciucuà, in Piazza Abbazia arriva "La fabbrica delle rose"

Nell'ambito della terza fase di Sciucuà, progetto di animazione sociale e rigenerazione di spazi urbani della città di Corato, presentato lo scorso 4 marzo nella Sala verde del Comune di Corato a cura degli assessori alle Politiche Sociali, Felice Addario e alla Qualità Urbana, Antonella Varesano, Piazza Abbazia ospiterà, dal 15 al 19 marzo, i laboratori e le attività culturali de "La fabbrica delle rose"."La fabbrica delle rose" è una fabbrica sostenibile a cielo aperto dove associazioni e cittadini costruiranno insieme installazioni di luce e azioni sulla pace e la gentilezza per dare voce ad una piazza, alla città, costruire insieme scenari di senso e di collaborazione civica."La Fabbrica delle rose" è un progetto di design pubblico ideato e condotto dal designer Vittorio Palumbo e dall'architetto Ivan Iosca co-progettato e co-gestito con le associazioni del territorio Murgia Queer, Adisco Corato, Puliamo Corato, Abracadanze Corato, ANPI Corato "Maria Diaferia", Fidapa BPW Italy - Sezione Di Corato, Harambè, Ecotecalab Adisco Corato, Harambè, Centro Italo Venezolano e Corato Open Space.Dal 15 al 18 marzo ogni pomeriggio dalle 16.00 alle 20.00 la piazza sarà animata da laboratori, per grandi e bambini, finalizzati alla produzione di opere luminose collettive e di oggetti e installazioni sulla pace e sulla gentilezza. Il percorso terminerà sabato 19 marzo con "La marcia delle rose", una marcia urbana per la pace e la gentilezza con partenza alle 18:30 da piazza Di Vagno (se vieni alla marcia porta con te un fiore) e arrivo alla 19.00 in Piazza Abbazia. Dalle 19:00 alle 20.00 accensione dell'opera luminosa e a seguire performance, installazioni e momenti di poesia, di pace e gentilezza a cura delle associazioni.